В Раде предрекли разгон митингов в Киеве и установление диктатуры на Украине

Депутат Верховной Рады Украины Виктор Чумак, который возглавляет движение «Хвиля» («Волна»), участвующее в протестах в центре Киева, заявил, что власть может использовать покушение на парламентария Игоря Мосийчука как предлог для разгона митингов в столице. Об этом он сказал в комментарии изданию «Страна».

Чумак подчеркнул, что не исключает установления диктатуры. «Я всего ожидаю. У каждой власти страх перед собраниями граждан, и эта — не исключение. И она вместо того чтобы спустить пар, пытается зажать протесты», — отметил он.

«Если это использовано как повод и акция будет разогнана, то будет свернуто полностью нормальное общение с европейскими партнерами, МВФ и так далее. Если они пойдут по этому сценарию, значит, строят тоталитарное государство», — высказал он мнение.

Материалы по теме Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука Месть Кадырова, российский след и украинские разборки

Сразу после покушения на Мосийчука, в ночь на 25 октября глава Украинского института будущего Тарас Березовец, который считается политтехнологом президента страны Петра Порошенко на своей странице в Facebook прокомментировал это событие. «В любом случае, ввиду высокой угрозы терактов в Киеве власть имеет право ввести особый режим безопасности в городе, ограничив все массовые мероприятия. И будет в целом права», — написал Березовец.

Покушение на представляющего Радикальную партию в Раде Мосийчука произошло вечером 25 октября. От ранений скончались два человека: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука, и бывший офицер МВД Украины Мормель, проживавший в соседнем подъезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Террористический акт».

С 17 октября у Рады оппозиция проводит бессрочный митинг протеста. Демонстранты установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число участников акции, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.