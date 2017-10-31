Аваков назвал хламом митингующих у здания Рады

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану у здания Верховной Рады, где продолжается протестная акция оппозиции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», — сказал глава МВД.

Организатор акции протеста бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приветствовал это решение. На своей странице в Facebook он выразил надежду, что под словом «хлам» министр подразумевал представителей пропрезидентской фракции в парламенте, «так как Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, пришедших с ними пообщаться». «Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников и не через задний ход, чтобы посмотреть в глаза вашим согражданам», — призвал он.

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20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста у стен Верховной Рады не нужны изменения, ими движет «жажда крови». По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой.

17 октября у Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.