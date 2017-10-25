Саакашвили рассказал о ночевке в палатке у здания Рады

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили провел ночь в палатке у здания Верховной Рады в Киеве. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Я провел ночь в палатке. Здесь люди ждут 7 ноября, когда Верховная Рада должна принять три закона для изменения политической системы», — объяснил политик.

По словам Саакашвили в ближайшие дни в палаточном городке будут проводиться лекции и семинары по политическим реформам и информационным технологиям. На 19:00 назначено общее собрание, куда люди могут прийти после работы. В интервью телеканалу NewsOne бывший губернатор отметил, что ночевал в той же палатке, в которой жил летом 2016 года при строительстве трассы Одесса — Рени.

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Утром 25 октября в палаточном городке у здания парламента находятся около 60 человек, передает телеканал «112 Украина».

20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста у стен Верховной Рады не нужны изменения, ими движет «жажда крови». По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой.

17 октября у Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Участники мероприятия требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.