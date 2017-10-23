Соратник Януковича признался в финансировании нового Майдана в Киеве

Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что финансирует одну из палаток, которая установлена у здания украинского парламента. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Фрагмент его выступления на своей странице в Facebook опубликовал глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Я вам скажу, я не только поддерживаю, а там стоит одна моя палатка, я ее финансирую. Там черкасчане, я их давно знаю. Есть затраты — содержание, питание, семьи поддержать и так далее. Я это делаю», — заявил Олейник, который с 1994 по 2002 год был мэром Черкасс.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в ответ на это назвал происходящее у стен парламента мерзостью. «Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов», — отметил министр.

Материалы по теме Михо и Майдан Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко

20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста у стен Верховной Рады не нужны изменения, ими движет «жажда крови». По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой.

17 октября у Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил», вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.