Саакашвили пообещал устроить Порошенко «народный импичмент»

Бывший губернатор Одесской области, организатор палаточного лагеря у стен Верховной Рады Михаил Саакашвили пообещал устроить президенту Украины Петру Порошенко «народный импичмент». Об этом он заявил у здания парламента страны, передает ТАСС.

«Главное требование на этом этапе — это закон про импичмент президента Украины. Если они депутаты этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента — пусть народ это сделает», — сказал политик.

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Также Саакашвили выступил с идеей провести 12 ноября марш за принятие законов об Антикоррупционном суде и импичменте. «Следующую неделю Верховная Рада заседает. Пусть они видят, что нас много, мы не отстаем. Мы не будем стоять, мы будем ходить около них. Нас будет все больше и больше», — выразил уверенность экс-глава Одесской области.

Ранее во вторник Саакашвили рассказал, что получил послание от Порошенко с просьбой атаковать лидера фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлию Тимошенко. Он сообщил, что отказался от выдвинутых требований.

17 октября украинская оппозиция начала бессрочную акцию протеста у Рады. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.