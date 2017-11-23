Саакашвили вышлют из Украины до конца года

Бывшего президента Грузии, лидера «Руха новых сил» (украинское «Движение новых сил») Михаила Саакашвили выдворят из Украины до конца года. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на несколько источников в силовых структурах.

Как отмечает издание, подготовка к высылке политика проходит в формате спецоперации. По словам источников, Саакашвили депортируют не в Грузию, а в другое государство, возможно, в Польшу, откуда он в последний раз попал на территорию Украины.

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Основанием для выдворения может стать нарушение миграционного законодательства Украины, к примеру, допустимых сроков пребывания.

В команде политика «Стране» заявили, что знают о подготовке к депортации Саакашвили.

В начале ноября пребывание бывшего президента Грузии на Украине признали законным.

3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища на Украине, однако впоследствии ему было отказано.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков.