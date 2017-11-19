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Последнего подручного Саакашвили избили

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Видео: Mikheil Saakashvili / Facebook

Бывший президент Грузии и экс‐глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил об избиении своего водителя. В своем Facebook он разметил видеозапись с места инцидента.

В ролике политик общается с медиками и своим избитым работником. При этом мужчина с трудом стоит на ногах, хромает и держится за голову. Затем экс-президент Грузии подходит к месту происшествия. В кадре появляются капли на асфальте, похожие на кровь.

По словам Саакашвили, за последний месяц из страны в Грузию депортировали всех его охранников и журналистов, и в итоге с ним остался один водитель по имени Владимир, который возил его и помогал по хозяйству. В ночь на воскресенье, 19 ноября, двое неизвестных жестоко избили мужчину возле его дома.

»Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда. Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему», — написал экс-президент Грузии. Водителя госпитализировали, в больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

«Властное ОПГ, которое пытается выжить меня из Украины, одного за другим убирает мое непосредственное окружение. Плохо меня знаете, суки!» — добавил он.

17 ноября Саакашвили написал в Facebook, что в Киеве похитили корреспондента грузинского телеканала «Рустави 2» Тамаза Шашвиашвили. По словам политика, журналиста заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. Он предположил, что к похищению Шашвиашвили может быть причастен президент Украины Петр Порошенко.

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