Саакашвили пообещал забрать награбленное Порошенко

Лидер партии «Рух нових сил» («Движение новых сил») и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Киеве заявил, что власть олигархов является самой большой проблемой для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш враг — олигархат, коррупция — следствие олигархата, это враг среднего класса. Наш враг — представитель олигархата Порошенко», — заявил Саакашвили.

Он указал, что олигархи в стране — «грабители, которые забрали у нас деньги». «Жертвы этого — все вы. Убежать с награбленным мы им не позволим, к каждому придем и у каждого спросим, почему они нас грабили», — пообещал глава партии.

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Саакашвили также призвал граждан Украины свергнуть диктатуру олигархов в стране и установить вместо нее «диктатуру среднего класса».

По его словам, одно из ключевых требований митингующих — принятие закона об импичменте, который бы позволял досрочно прекращать полномочия главы государства. Это поможет избежать революции в стране, считает Саакашвили.

В начале ноября пребывание Саакашвили на Украине признали законным. 3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища, однако впоследствии ему было отказано.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков.