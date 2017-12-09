Прокурор потребует посадить Саакашвили под домашний арест

Прокуроры будут ходатайствовать перед судом о помещении бывшего губернатора Одесской области под домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Материалы по теме Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией

По ее словам, следственные действия в отношении опального политика завершены. Четверо адвокатов покинули изолятор временного содержания, в котором находится задержанный Саакашвили.

6 декабря Саакашвили на Украине объявили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.

Бывший президент Грузии был задержан в ночь на субботу в Киеве. Предыдущая попытка его ареста 5 декабря оказалась неудачной для силовиков — сторонники лидера «Руха новых сил» окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободили его.