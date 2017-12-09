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Саакашвили решил бессрочно поголодать

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакуашвили объявил о начале бессрочной голодовки. Об этом рассказал адвокат Руслан Чернолуцкий после посещения своего подзащитного.

Защитник опального политика, задержанного в ночь на субботу в Киеве и помещенного в изолятор временного содержания, уточнил, что тот также отказывается от насильного питания. «В случае, если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку», — сказал Чернолуцкий.

По словам адвоката, Саакашвили чувствует себя нормально, его после задержания посетил врач — 7 декабря стало известно, что политик простудился. Чернолуцкий также рассказал, что полицейские задержали его подзащитного, когда тот «находился в квартире своего друга на лечении».

6 декабря Саакашвили рассказал, что когда президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства, он «был не в очень хорошей форме, был чуть-чуть потолстевшим. Я потерял где-то килограммов 30».

Предыстория: Прокурор потребует посадить Саакашвили под домашний арест
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