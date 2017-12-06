Порошенко послал пранкера в задницу за вопрос о горилке

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) вновь разыграли президента Украины Петра Порошенко. Об этом изданию Страна.ua сообщил сам Лексус.

По его словам, пранкерам удалось опровергнуть прошлогоднее заявление МИД Украины, согласно которому безопасность президента была сильно улучшена, и дозвониться до Порошенко больше не получится. «Так вот, спустя год, ответственно заявляю, что они сильно ошибались», — заявил Столяров.

Пранкеры связались с Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили и обсудили с ним задержание Михаила Саакашвили. Президент рассказал, что следствие нашло связи бывшего губернатора Одесской области с местным бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами для дестабилизизации ситуации в стране. По его словам, опального политика «поймали на горячем» и сейчас предъявляют обвинение. «Очень расстраиваюсь», — заявил Порошенко, добавив, что никаких жестких мер к Саакашвили применяться не будет.

Лексус решил «раскрыть» себя вопросом о том, что Порошенко много пьет, и запивает настойку боярышника горилкой. Реакция президента оказалась спокойной, он послал пранкера в задницу, и услышав пожелание отправиться туда же, повесил трубку.

3 декабря в эфире телеканала NewsOne Саакашвили рассказал, что Порошенко много лет пьет итальянские и французские вина. «Он много не пьет, это легенда. Все свои ошибки он совершает на трезвую голову», — заявил тогда он.