Саакашвили поведал об объемах потребляемого Порошенко алкоголя

Бывший президент Грузии, лидер «Руха новых сил» (украинское «Движение новых сил») Михаил Саакашвили рассказал, какой алкоголь предпочитает президент Украины Петр Порошенко. Об этом он поведал в интервью телеканалу NewsOne.

«Порошенко много лет пьет итальянские и французские вина. Он много не пьет, это легенда. Все свои ошибки он совершает на трезвую голову», — сообщил опальный политик. Он добавил, что считает позицию президента касательно неспособности страны выпускать качественное вино ошибочной и мешающей национальному виноделию.

В сети бытует мнение, что у Порошенко серьезные проблемы со спиртным. Многие сходятся во мнении, что некоторые заявления и поступки президента Украины могли быть сделаны под воздействием алкоголя.

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) заявил, что во время разговора с лидером Украины якобы от лица президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Порошенко «был слегка навеселе, а в один момент Петр Алексеевич и вовсе перепутал Киргизию с Туркменией».

2 декабря журналисты предположили, что Порошенко носит под костюмом инсулиновую помпу, которая используется при сахарном диабете.