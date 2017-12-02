Раскрыта тайна странного предмета под плащом у Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко носит под костюмом инсулиновую помпу. Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на источник, близкий главе государства.

«Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него», — рассказал собеседник издания.

Как отмечают «Вести», пресс-служба Порошенко не комментирует состояние его здоровья, но ранее украинский лидер говорил журналистам, что не ест конфет, и у него дома не бывает сладкого.

Ранее в соцсетях широко обсуждали фотографию Порошенко в плаще, под которым заметен какой-то твердый предмет. Некоторые предположили, что это бронежилет, другие подумали, что фляга со спиртным.

Инсулиновая помпа используется при сахарном диабете. Она вводит в кровь инсулин, когда нет возможности сделать обычную инъекцию.