Порошенко объявил Украину основательницей ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна была основательницей Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующую запись он опубликовал во вторник, 24 октября, в своем микроблоге в Twitter.

«День создания ООН — это и украинский праздник, так как Украина была среди наций-основательниц организации», — написал глава государства.

В конце июня Порошенко заявил, что история украинской конституционной мысли насчитывает 300 лет. Украинский президент также выразил мнение, что страна сейчас возвращается в семью европейских народов, частью которой была веками. «Украинцы сквозь века пронесли понимание важности равных прав, демократического строя и ответственности власти», — сказал он.

Устав ООН, предварительно разработанный на конференции в Думбартон-Оксе в 1944 году представителями СССР, США, Великобритании и Китая, был подписан в 1945-м 50 государствами (на тот момент в мире существовало около 70 стран). По настоянию руководства Советского Союза в число первоначальных членов организации были включены Белорусская и Украинская ССР. Советские лидеры обосновывали такое решение тем, что в числе подписантов Декларации Объединенных наций были британские доминионы.

