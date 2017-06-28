Порошенко отметил 300-летие украинской конституционной мысли

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что история украинской конституционной мысли насчитывает 300 лет. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В День Конституции Украины возле памятника гетману Филиппу Орлику мы вспоминаем, что украинской конституционной мысли почти 300 лет», — отметил Порошенко.

В ходе своего выступления он выразил мнение, что страна сейчас возвращается в семью европейских народов, частью которой была веками. «Украинцы сквозь века пронесли понимание важности равных прав, демократического строя и ответственности власти. И именно такое государство мы творим сейчас. Мы возвращаемся наконец к европейскому дому. Через завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, через то, что 11 июня Украина наконец получила безвиз, не просто как право безвизовых путешествий, а как окончательное "прощай" Российской империи», — цитирует его телеканал «112 Украина».

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26 июня Порошенко заявил, что евроинтеграция делает жителей страны счастливыми. «Мы отстоим свой суверенитет, нашу территориальную целостность и независимость. Мы никогда больше не вернемся к царю. Судьба Украины, счастье Украины — в Европе. И началось это тысячу лет назад», — продекламировал он.

Филипп Орлик — политический деятель Войска Запорожского, ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы. В 1710 году он составил политико-правовой проект, известный как Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского. По замыслу автора, шведский король Карл XII после победы в Северной войне должен был принять документ за услуги, оказанные казаками в помощь Швеции против России.