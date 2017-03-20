Порошенко объявил Мазепу символом украинского сопротивления России

Гетман Иван Мазепа является решающей фигурой в украинской истории, считает президент Петр Порошенко. Слова главы государства приводятся на его странице в Facebook.

«Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; флагом нашего движения к независимости — той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава», — подчеркнул Порошенко, отметивший таким образом день рождения Мазепы.

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В мае прошлого года президент заявлял, что, когда русский царь Петр I прорубал для России окно в Европу, Гетманщина времен правления Мазепы уже ходила туда через дверь.

Мазепа почитаем на Украине, его именем названо множество улиц, в том числе в Киеве. Кроме того, в Полтаве был установлен посвященный гетману памятник. Также в 2016 году его имя пытались присвоить аэропорту Борисполь, однако сотрудники воздушной гавани не поддержали эту инициативу.

В царской России гетман, известный предательством в Северной войне, был предан анафеме. По поручению Петра I специально для него в единственном экземпляре был изготовлен Орден Иуды. После поражения шведской армии под Полтавой Мазепа бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.