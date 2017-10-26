Порошенко поздравил лидеров меджлиса с освобождением

Президент Украины Петр Порошенко по телефону поговорил с освобожденными лидерами запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым, которые сейчас находятся в Турции. Об этом сообщается на сайте украинского лидера. «Сегодня миллионы украинцев, которые боролись, молились за Ваше освобождение, для них это очень счастливый день», — сказал президент.

По словам Порошенко, освобождение Чийгоза и Умерова празднует «вся Украина». «Я считаю, что сегодня Вы подарили надежду не только тем, кто боролся за ваше освобождение, а всем крымским татарам — правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым. И что Украина восстановится, и мы точно будем вместе», — отметил президент.

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«Я вас не поздравляю со свободой, ибо свобода будет тогда, когда мы с Вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму. Вот это будет настоящая свобода», — добавил Порошенко.

О том, что Чийгоз и Умеров, приговоренные в России к разным срокам лишения свободы, были высланы в Турцию, сообщалось в среду, 25 октября. Двух деятелей сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после этого они вылетели в Анкару. По словам главы меджлиса Мустафы Джемилева, выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину.

Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму. Ему инкриминировалось совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности государства (часть 2 статьи 280.1 УК РФ). По версии следствия, в марте Умеров, находясь на Украине, в прямом эфире телеканала АТR призывал к нарушению территориальной целостности России.

Верховный суд Республики Крым признал Чийгоза виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, накануне референдума по воссоединению с Россией, и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии.