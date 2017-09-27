Замглавы крымско-татарского меджлиса получил два года за призывы к сепаратизму

Симферопольский районный суд приговорил зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис крымских татар» Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает «Интерфакс».

В ходе прений прокурор просил назначить замглавы «Меджлиса» наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, адвокаты Умерова настаивали на оправдании своего подзащитного. Сам Умеров назвал уголовное дело сфабрикованным, заявив, что обвинение основано на искаженном переводе его выступления. Защита обвиняемого намерена обжаловать приговор.

12 сентября Евросоюз призвал освободить другого заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Также в Брюсселе заявили, что ожидают немедленного снятия обвинения и с Ильми Умерова.

Умерову инкриминировалось совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности государства (часть 2 статьи 280.1 УК РФ). По версии следствия, в марте Умеров, находясь на Украине, в прямом эфире телеканала АТR призывал к нарушению территориальной целостности России.

«Меджлис крымско-татарского народа» признан в России экстремистской организацией и запрещен. Ее лидеров — Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева — российские власти объявили в международный розыск, а координатора так называемой гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова — в федеральный.