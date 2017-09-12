ЕС призвал освободить осужденного зампреда крымско-татарского меджлиса

Евросоюз призвал освободить заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕС. «Европейский союз последовательно отслеживал дело господина Чийгоза и настаивал на сего освобождении, и этот призыв мы повторяем сегодня», — отмечается в коммюнике.

«Запрет на деятельность Меджлиса, его самоуправляющегося органа и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения их прав», — подчеркивается в заявлении.

Материалы по теме Под соусом татар История любви: как меджлис и Киев цинично используют друг друга

В Брюсселе ожидают также немедленного снятия обвинения с другого зампреда Меджлиса Ильми Умерова. «Вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены», — говорится в пресс-релизе.

В понедельник, 11 сентября, Верховный суд Республики Крым признал зампреда Чийгоза виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, накануне референдума по воссоединению с Россией, и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии. Чийгоз был задержан в январе 2015 года.

Умерову инкриминируется совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности государства (часть 2 статьи 280.1 УК РФ). По версии следствия, в марте Умеров, находясь на Украине, в прямом эфире телеканала АТR призывал к нарушению территориальной целостности России.

«Меджлис крымско-татарского народа» признан в России экстремистской организацией и запрещен. Ее лидеров — Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева — российские власти объявили в международный розыск, а координатора так называемой гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова — в федеральный.