Адвокат сообщил о приводе бывшего защитника Савченко на допрос по делу Умерова

Бывший адвокат Надежды Савченко Николай Полозов был доставлен на допрос в качестве свидетеля по делу активиста запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ильми Умерова. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Марк Фейгин.

По его мнению, статус свидетеля по делу активиста запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» не позволит Полозову в дальнейшем представлять интересы Умерова.

Как сообщает «Росбалт», судья Киевского райсуда Симферополя в декабре удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о допросе Полозова по делу, в котором фигурирует Ильми Умеров.

О возбуждении уголовного дела в отношении Умерова сообщила в середине мая прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ему инкриминируется совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности государства (часть 2 статьи 280.1 УК РФ). По версии следствия, в марте Умеров, находясь на Украине, в прямом эфире телеканала АТR призывал к нарушению территориальной целостности России.

Организация «Меджлис крымско-татарского народа» признана в России экстремистской. Ее лидеров — Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева — российские власти объявили в международный розыск, а координатора так называемой гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова — в федеральный.