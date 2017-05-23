Верховный суд Крыма согласился допросить Чубарова в качестве свидетеля

Верховный суд Крыма удовлетворил ходатайство защиты лидера запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о допросе в качестве свидетеля на процессу по делу Ахмета Чийгоза. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Чубарова Николай Полозов.

«Защитой было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля Рефата Чубарова по статье 456 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с предоставлением ему иммунитета от всех форм преследований. Суд заслушал ходатайство, принял сам текст ходатайства и текст согласия Рефата Чубарова, собственноручно подписанного им», — сказал Полозов.

По словам адвоката, суд примет решение по постановлению об иммунитете после допроса другого свидетеля — Асана Эгиза.

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15 мая Чубаров заявил, что готов приехать в Крым, чтобы выступить свидетелем на процессе по делу Чийгоза. «Я один из тех, кто может дать объективные показания по делу. Законодательство России предполагает предоставление мне иммунитета на момент пребывания в Крыму. Это все при условии, если они меня официально вызовут в суд», — сказал тогда лидер меджлиса.

В октябре 2015-го Наталья Поклонская, занимавшая тогда должность прокурора Крыма, сообщила о том, что Чубаров может въезжать на территорию России. «И органы предварительного следствия ждут его на территории Крыма», — добавила глава надзорного ведомства республики.

Тогда же Чубаров сообщил, что Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал его сроком на два месяца. Лидер меджлиса проходит по уголовному делу о призывах к посягательству на территориальную целостность России, возбужденного весной 2014 года.

Ахтем Чийгоз, также являющий лидером меджлиса, был заключен под стражу в январе 2015-го. Он является фигурантом дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года.