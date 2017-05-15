Чубаров заявил о готовности приехать в Крым

Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что готов приехать в Крым, чтобы выступить свидетелем на процессе по делу Ахтема Чийгоза. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает украинский «Центр журналистских расследований».

«Я один из тех, кто может дать объективные показания по делу. Законодательство России предполагает предоставление мне иммунитета на момент пребывания в Крыму. Это все при условии, если они меня официально вызовут в суд», — рассказал Чубаров.

Лидер меджлиса при этом не пояснил, о каком иммунитете может идти речь.

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В октябре 2015-го Наталья Поклонская, занимавшая тогда пост прокурора Крыма, заявила о том, что Чубарову открыт въезд в Россию. «И органы предварительного следствия ждут его на территории Крыма», — отметила она.

Тогда же Чубаров сообщил, что Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал его сроком на два месяца. Лидер меджлиса являлся фигурантом уголовного дела о призывах к посягательству на территориальную целостность России, которое возбудили следственные органы весной 2014 года.

Ахтем Чийгоз, также являющий лидером меджлиса, был заключен под стражу в январе 2015-го по постановлению суда в Симферополе. Он проходит по делу делу, возбужденного по факту массовых беспорядков, которые произошли в столице региона 26 февраля 2014 года.