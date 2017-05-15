В Госдуме прокомментировали готовность Чубарова посетить Крым

Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, заявивший о готовности приехать в Крым, в действительности не собирается на полуостров, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 15 мая.

«Чубаров прекрасно знает, что въезд на территорию Крыма ему запрещен за экстремистскую деятельность (...), поэтому с такой легкостью заявляет о желании приехать на полуостров, прекрасно зная, что не ступит сюда ни ногой», — сказал Бальбек. По его мнению, нет «крымчанина, который не плюнул бы в лицо этому организатору блокады полуострова и "всемирному попрошайке" средств на борьбу против собственного народа».

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Лидер меджлиса подобными заявлениями хочет отвести от себя подозрения в участии в блокадах полуострова, считает российский парламентарий. «Чубаров пытается прикрыть фиговым листком свои преступления против крымчан», — добавил он.

Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил о готовности приехать в Крым, чтобы выступить свидетелем на процессе по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организация массовых беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года.

Чийгоз, также являющий лидером меджлиса, был заключен под стражу в январе 2015-го.

Чубаров стал главным инициатором так называемой продовольственной блокады Крымского полуострова в сентябре 2015 года. Весной 2014-го суд запретил ему въезд в Россию сроком на пять лет за призывы к посягательству на территориальную целостность России.