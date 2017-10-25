Осужденных в России лидеров крымско-татарского меджлиса выдали Турции

Двое заместителей главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, приговоренные в России к разным срокам лишения свободы, выданы Турции. Об этом в среду, 25 октября, изданию «Украинская правда» сообщил председатель меджлиса Мустафа Джемилев.

По его словам, Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после этого они вылетели в Анкару. Джемилев добавил, что выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину.

Факт выдачи осужденных подтвердил на своей странице в Facebook и адвокат Николай Полозов, защищавший Умерова в суде. «Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы. Хочу поблагодарить всех, кто боролся за их свободу и поддерживал», — отметил он.

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27 сентября Симферопольский районный суд приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму. Ему инкриминировалось совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности государства (часть 2 статьи 280.1 УК РФ). По версии следствия, в марте Умеров, находясь на Украине, в прямом эфире телеканала АТR призывал к нарушению территориальной целостности России.

12 сентября Евросоюз призвал освободить другого заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Верховный суд Республики Крым признал его виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, накануне референдума по воссоединению с Россией, и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии.