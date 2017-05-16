Глава Крыма засомневался в теплом приеме Чубарова на полуострове

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов не возражает против приезда на полуостров депутата Верховной Рады Украины, лидера запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова. Однако окончательное решение по этому вопросу должны принять правоохранительные органы. Об этом во вторник, 16 мая, глава республики сообщил на пресс-конференции, передает «Крыминформ».

«Я не знаю, в розыске сейчас Чубаров или нет и какие к нему есть вопросы. У нас есть специальные службы. Если Чубаров должен приехать, у него есть такое право. Пусть приедет», — сказал Аксенов.

По его словам, у него есть сомнения, что местные жители обеспечат Чубарову теплый прием. «Ситуацию с отключением света, воды, его отношения с террористами все помнят. Боюсь, что он не сможет спокойно пройти по улице без выслушивания мнений крымчан», — отметил глава республики.

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Днем ранее Чубаров сообщил, что готов приехать в Крым, чтобы выступить свидетелем на процессе по делу Ахтема Чийгоза (был заключен под стражу в январе 2015-го, проходит по делу делу, возбужденного по факту массовых беспорядков, которые произошли в столице региона 26 февраля 2014 года — прим. «Ленты.ру»).

В октябре 2015-го Наталья Поклонская, занимавшая тогда пост прокурора РК, заявила о том, что Чубарову открыт въезд в Россию. «И органы предварительного следствия ждут его на территории Крыма», — отметила она.

Тогда же Чубаров рассказал, что Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал его сроком на два месяца. Лидер меджлиса являлся фигурантом уголовного дела о призывах к посягательству на территориальную целостность России, которое возбудили следственные органы весной 2014 года.