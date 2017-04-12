Чубаров пожаловался на нерешительность украинской армии в Крыму в 2014 году

Депутат Верховной Рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что украинская армия в Крыму в 2014 году обязана была действовать решительнее. Так порталу «Обозреватель» он прокомментировал слова начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко, который рассказал о планах по высадке на полуострове десанта для предотвращения референдума о воссоединении с Россией.

«Ни о каких подобных планах Генштаба я не слышал. Очень трудно говорить, что было бы, если бы было. Но могу сказать о том, что в конце февраля-начале марта мы каждый день ждали каких-либо решительных действий со стороны украинской армии. Ждали, но не дождались», — заявил Чубаров.

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10 апреля Муженко рассказал, что в марте 2014 года украинским военным командованием обсуждалась возможность высадки в Крыму десанта. Предполагалось, в частности, перехватить узкий перешеек между самим Крымом и Керченским полуостровом, а также перерезать движение на трассах Симферополь — Севастополь и Симферополь — Ялта. «Таким образом мы полностью блокировали бы доступ российских подразделений к степному Крыму. Это был шанс, мы считали. Потому что все военные объекты на южном побережье были уже заблокированы военными РФ», — объяснил он.

По его словам, вечером 1 марта 2014 года самолеты были отправлены на аэродромы для загрузки десанта, однако после совещания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) занимавший тогда должность начальника Генштаба ВСУ Михаил Куцин решение отменил.

Крым вошел в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с Россией нормам международного права.