Джемилев рассказал о бездействии украинского спецназа в Крыму в 2014 году

Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что украинские спецназовцы в 2014 году могли предотвратить воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сделали. Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«Было допущено очень много ошибок. Скажем, в ночь на 27 февраля [2014 года] был захвачен крымский парламент и Совет министров. Их всего-то было 110 человек. В 20 километрах от Симферополя была расположена "Альфа" — 1,5 тысячи обученных человек. Могли приехать, окружить, "выкурить". Необязательно даже уничтожать! Ничего не сделали», — сказал Джемилев.

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По его словам, командир украинского спецназа на вопрос о причинах бездействия отвечал, что не было соответствующей команды. «Во-вторых, их в основном готовили к тому, как реагировать на выступления крымских татар. Ибо, согласно тогдашней секретной доктрине, главными потенциальными сепаратистами на полуострове считались крымские татары», — отметил депутат Рады.

В январе Джемилев признал, что Киев не сможет вернуть Крым военным путем, так как, по его словам, это было бы связано с большими человеческими жертвами и «потерей целого полуострова». Он также высказал мнение, что вернуть Крым украинским властям не поможет даже повышение уровня жизни на Украине.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.