В Киеве рассказали о подготовке к высадке десанта в Крыму в 2014 году

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что в марте 2014 года киевским руководством обсуждалась возможность высадки десанта в Крыму для противодействия проведению референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«1 марта [2014 года] мы вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на ситуацию в Крыму. Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы, усилить там наши группировки», — заявил Муженко.

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Он добавил, что предлагалось перехватить узкий перешеек между самим Крымом и Керченским полуостровом, а также перерезать движение на трассах Симферополь — Севастополь и Симферополь — Ялта. «Таким образом мы полностью блокировали бы доступ российских подразделений к степному Крыму. Это был шанс, мы считали. Потому что все военные объекты на южном побережье были уже заблокированы военными РФ», — объяснил Муженко.

По его словам, вечером 1 марта 2014 года самолеты были отправлены на аэродромы для загрузки десанта, однако после совещания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) занимавший тогда должность начальника Генштаба ВСУ Михаил Куцин решение отменил.

Крым вошел в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.