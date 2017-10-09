Эрдоган пообещал Порошенко не признавать присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России. Об этом он заявил в ходе своего официального визита в Киев, передает Интерфакс-Украина.

Также турецкий лидер отметил заинтересованность Анкары в скорейшем завершении конфликта в Донбассе. По его словам, проблема может быть решена только на основе международного права, агентство РИА Новости .

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Ранее 9 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.