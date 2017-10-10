В Крыму ответили на слова Эрдогана о непризнании полуострова частью России

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией, никак не повлияет на ситуацию на полуострове. Об этом во вторник, 10 октября, в комментарии RT сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

«Думаю, что это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам, поездкам и переговорам», — подчеркнул Мурадов.

Он добавил, что свое заявление турецкий лидер сделал для того, чтобы «удержать на плаву» отношения Киева и Анкары. «Хотя и эти отношения осложняются и перспектива их развития заметно ухудшается. <…> Эрдоган — человек, как мы знаем, гибкий. Он, когда надо будет, успешно поменяет свою позицию», — сказал чиновник.

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Днем ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального визита в Киев сообщил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России. Он также отметил заинтересованность Анкары в скорейшем завершении конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, проблема может быть решена только на основе международного права.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым, поскольку процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.