В Раде предложили окружить Крым «токсичной атмосферой»

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что Киев должен пресекать торговлю Крыма с Турцией и создать вокруг полуострова «токсичную атмосферу». Об этом он сказал в ходе заседания парламента, видео выступления опубликовано на YouTube.

По словам Тетерука, из Крыма в Турцию почти каждый день следуют суда с содой, пшеницей, металлолом. «Действенной реакции, чтобы мы остановили, сделали токсичной атмосферу оккупированного Крыма, остановили контрабандный вывоз из Крыма любых материалов, блокирования таких судов в портах Турции, — не делается вообще», — возмутился народный избранник.

Он добавил, что Киев должен добиться того, чтобы любые такие торговые операции фиксировались. «Капитаны должны арестовываться и отвечать за то, что они провозят контрабанду», — сказал Тетерук.

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3 октября в пресс-службе министерства Украины по делам беженцев сообщили, что в порты Крыма продолжают заходить иностранные суда несмотря на возражения Киева. В ведомстве отметили, что в период с 1 сентября по 1 октября в порты полуострова зашли 30 грузовых судов. «Всего этими судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и семь — под флагами других государств», — говорится в пресс-релизе.

Киев объявил, что закрывает порты Крыма для иностранных судов в апреле 2015-го. Кабинет министров Украины издал соответствующее распоряжение.

Крым вошел в состав России в марте 2014-го по результатам референдума, в ходе которого более 96 процентов проголосовавших выступили в поддержку присоединения к РФ. Киев отказался признать итоги голосования.