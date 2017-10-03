На Украине отметили совершенные вопреки запрету Киева заходы судов в порты Крыма

В порты Крыма продолжают заходить иностранные суда несмотря на возражения Киева. Об этом сообщает пресс-служба министерства Украины по делам беженцев.

В ведомстве отметили, что в период с 1 сентября по 1 октября в порты полуострова зашли 30 грузовых судов. «Всего этими судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и семь — под флагами других государств», — говорится в пресс-релизе.

В конце сентября сообщалось, что украинские суда участвуют в перевозках зерна из Крыма. Об этом рассказал украинский активист, глава организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

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В начале августа украинские пограничники попытались задержать следовавшее под флагом Белиза судно, которое ранее заходило в порты Крыма. В марте суд в Одессе конфисковал за заход в порты Крыма судно Sky Moon, шедшее под флагом Танзании. Капитан был признан виновным в транспортировке более трех тысяч тонн технической соды с полуострова.

Киев объявил, что закрывает порты Крыма для иностранных судов в апреле 2015-го. Кабинет министров Украины издал соответствующее распоряжение.

Крым вошел в состав России в марте 2014-го по результатам референдума, в ходе которого более 96 процентов проголосовавших выступили в поддержку присоединения к РФ. Киев отказался признать итоги голосования.