Украинские суда уличили в экспорте зерна из Крыма

Украинские суда участвуют в перевозках зерна из Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский активист, глава организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

«По нашим данным, которые совпадают с наблюдениями наших коллег-волонтеров (...), летом 2017 года сразу два украинских балкера, а в начале сентября еще один принимали участие в организации экспорта крымского зерна», — написал он.

Клименко призвал патриотов в Одессе «популярно рассказать своим коллегам, где можно, а где нельзя вести бизнес как обычно».

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

В начале августа украинские пограничники попытались задержать следовавшее под флагом Белиза судно, которое ранее заходило в порты Крыма.

В марте суд в Одессе конфисковал за заход в порты Крыма судно Sky Moon, шедшее под флагом Танзании. Капитан был признан виновным в транспортировке более трех тысяч тонн технической соды с полуострова.

В ноябре 2016 года суд в Одессе заочно арестовал российский паром «Варяг», который совершал рейсы между Крымом и Турцией.