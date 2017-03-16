Суд Одессы конфисковал заходившее в порты Крыма судно из Танзании

Малиновский районный суд Одессы конфисковал за заход в порты Крыма судно Sky Moon, шедшее под флагом Танзании. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Капитана корабля признали виновным в транспортировке из Крыма более трех тысяч тонн технической соды стоимостью почти 18,5 миллиона гривен (около 40 миллионов рублей). «Это крупнейшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил. Также впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации судна», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что военная прокуратура намерена привлечь к уголовной ответственности капитана судна, одного из основателей компании-грузовладельца — гражданина Молдавии и, возможно, представителя судовладельца — гражданина Румынии.

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10 марта в Турции отказались принимать паромы из Крыма. В частности, турецким паромам, прибывшим из Севастополя, не дают пришвартоваться в порту Зонгулдак. В ноябре 2016 года Приморский районный суд Одессы заочно арестовал российский паром «Варяг», который совершает рейсы между Крымом и Турцией.

Торговые порты Крыма в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте Министерство инфраструктуры Украины закрыло для международного судоходства в июне 2014 года. Официальный Киев не признает также существование Керченской морской переправы.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.