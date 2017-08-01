Украинские пограничники попытались задержать судно за заходы в порты Крыма

Сотрудники Одесского отряда морской охраны остановили следовавшее под флагом Белиза судно, которое ранее заходило в порты Крыма. Об этом во вторник, 1 августа, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Теплоход San Porfyros (флаг Белиза) был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию», — говорится в пресс-релизе.

Украинские пограничники утверждают, что владелец ранее менял название судна и его флаг — оно называлось Sava Lake и было зарегистрировано в юрисдикции Панамы. Обнаруженные на борту судовые документы свидетельствовали о том, что теплоход в 2014-2015 годах заходил в порты Крыма. Одному из помощников капитана, который присутствовал на судне при посещении берегов российского региона, был запрещен въезд на Украину на три года.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Вместе с тем, по данным сайта Marine Traffic, San Porfyros на момент написания материала уже покинул украинские территориальные воды и подошел к проливу Босфор.

В марте суд в Одессе конфисковал за заход в порты Крыма судно Sky Moon, шедшее под флагом Танзании. Капитан был признан виновным в транспортировке из Крыма более трех тысяч тонн технической соды. «Впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации судна», — прокомментировали судебное постановление в украинской прокуратуре.

В ноябре 2016 года суд в Одессе заочно арестовал российский паром «Варяг», который совершал рейсы между Крымом и Турцией.