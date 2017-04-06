«Рыбак Херсона» задержан в Крыму

Пограничники задержали в Крыму украинское судно «Рыбак Херсона» за нарушение государственной границы России. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по республике, передает «Интерфакс».

«В результате опроса десяти членов команды и капитана установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию России почти на 400 метров», — отметили в региональном ведомстве. Пограничники высадились на него с борта сторожевого корабля «Аметист».

Как отмечается, инцидент с «Рыбаком Херсона» произошел на днях. Сейнер приписан к порту Ильичевск, его владелец — компания из Одессы. Все члены его команды — граждане Украины.

Капитана судна привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ («Нарушение режима государственной границы России»). Он должен выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что Малиновский районный суд Одессы конфисковал за заход в порты Крыма судно Sky Moon, шедшее под флагом Танзании.