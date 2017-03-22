СБУ объявила о задержании девяти российских спецагентов

На Украине задержаны девять членов агентурной сети российских спецслужб. Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук, слова которого в среду, 22 марта, приводит Rambler News Service.

Как сообщил представитель спецслужбы, в операции «по обезвреживанию резидентурной сети» принимали участие сотрудники ведомства и бойцы спецподразделения «Альфа». Ткачук уточнил, что группа якобы действовала на юго-востоке республики, а задержания были произведены еще 19 марта, передает «112 Украина».

«Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу — агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, а также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей», — сказал Ткачук, добавив, что к созданию сети было причастно Главное управление Генштаба Вооруженных сил России.

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Кроме того, он утверждает, что участники группы занимались подготовкой и проведением диверсий и терактов на юге Украины, а также поддерживали создание Одесской народной республики. Действия сети якобы координировала женщина-агент — госслужащая и одесситка. По словам Ткачука, она проходила обучение в разведцентре в Крыму.

Комментариев российской стороны пока не поступало.

В ноябре прошлого года сотрудники СБУ задержали российских военных, проходивших службу в Крыму. В ведомстве заявили, что «это два дезертира, которые служили в украинской армии», а после возвращения полуострова в состав РФ пошли служить в российскую армию. При этом задержание якобы было произведено при их попытке пересечь границу Крыма. В Минобороны России при этом утверждали, что военные «были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области». По информации ведомства, в Киеве пытаются сфабриковать против них уголовное дело.

