Турция уронила турпоток на российские курорты

Число российских путешественников, выбравших отдых на родине во время высокого сезона 2017 года, упало 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказала Rambler News Service пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, это связано с возвращением на рынок организованных поездок Турции.

Тюрина добавила, что также снижение турпотока на 10-15 процентов наблюдают российские отельеры. «Причины понятны: возвращение Турции, которая вышла на рынок с очень сладкими ценами, снижение курса валют в рублях, холодная погода и перераспределение потоков», — сказала она.

Представитель РСТ подчеркнула, что после 2016 года, когда были «закрыты» и Турция, и Египет, снижения внутрироссийского потока было неизбежным. «Речь идет об организованном потоке: Крым — минус 25 процентов, большой Сочи, Анапа и Геленджик — в среднем минус 20 процентов, Абхазия возглавила рейтинг падения — минус 30 процентов», — уточнила эксперт.

Ранее в четверг, 14 сентября, сообщалось, что на Турцию пришлось почти треть всех купленных россиянами туров на осень. 20 процентов путешественников приобрели путевки на российские курорты.