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Тимошенко вступилась за Саакашвили и призвала Порошенко не позорить Украину

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко освободить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщается на сайте «Батькивщины».

«Господин президент, вам отняло память. Вы забыли, что так, как с арестом Саакашвили, уже было. Перефразируя моего друга, скажу, что вы не наступаете на грабли. У вас вместо ног грабли», — заявила Тимошенко.

«Немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа», — обратилась политик к президенту.

Саакашвили задержали в ночь на 9 декабря в Киеве и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в субботу политик объявил о начале бессрочной голодовки.

В октябре Тимошенко говорила, что демократические силы — «Батькивщина» и «Рух новых сил» Михаила Саакашвили — должны сотрудничать.

17 октября украинская оппозиция начала бессрочную акцию протеста у Рады. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов вошли движение Саакашвили и активисты «Батькивщины».

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