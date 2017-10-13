Тимошенко вновь захотела стать президентом Украины

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne заявила, что будет баллотироваться на должность главы государства на ближайших президентских выборах, передает ТАСС.

«Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты», — сказала она.

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Кроме того, Тимошенко назвала ряд демократических сил, которые, по ее мнению, должны сотрудничать. К ним она отнесла ВО «Свобода», «Батькивщину», «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, «Народный контроль», «Справедливость».

Тимошенко принимала участие в выборах президента Украины в 2010 году. Ей удалось выйти во второй тур выборов, где она уступила Виктору Януковичу.

Следующие выборы президента Украины намечены на март 2019 года.