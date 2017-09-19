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Тимошенко пришла на заседание Рады в «генеральском» наряде

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко пришла на заседание парламента в необычном «генеральском» пиджаке синего цвета. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает телеканал ТСН.

«Похоже на то, что одежда для Тимошенко выполнена под старинный французский стиль военных пиджаков французской армии 1808-1815 годов», — говорится в публикации.

Тимошенко периодически меняет свой имидж. Многие годы неотъемлемой частью ее образа была коса. В феврале она пришла на заседание Верховной Рады с распущенными волосами. Фотографию на свой странице в социальной сети разместила сама Тимошенко. Пользователи активно обсуждали новый имидж политика, многие оставили положительные отзывы, посчитав, что новая прическа ей очень идет. Позже она пояснила, что от косы отказалась, чтобы стать более женственной.

Тимошенко возглавляла украинский кабинет министров с 2007 по 2010 год. В 2011-м ее приговорили к семи годам заключения за превышение должностных полномочий при подписании соглашений с Россией о поставках и транзите газа. После смены власти, произошедшей на Украине в феврале 2014 года, она вышла на свободу. На парламентских выборах в октябре 2014-го возглавляемая Тимошенко партия «Батькивщина» набрала более пяти процентов голосов и преодолела процентный барьер.

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