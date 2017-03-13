Тимошенко раскрыла причину отказа от косы

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что отказалась от косы, которая многие годы была неотъемлемой частью ее образа, для того, чтобы быть более женственной. Об этом она сказала в интервью ТСН.

«Сейчас я решила немножко меняться как женщина, и думаю что сейчас я стала больше похожа на женщину, чем на бойца», — сообщила Тимошенко.

Она добавила, что сохраняет привязанность к косе. «Я очень люблю свою традиционную прическу, и, честно говоря, она очень удобная. С ней можно спать в машинах, стоять под снегом на митингах, тебя обдувают все ветра, но коса непоколебима. И никогда в жизни ты не беспокоишься о своей прическе», — объяснила политик.

Материалы по теме Юлькина грамота О чем Тимошенко говорила с Трампом

Тимошенко также подчеркнула, что на обе прически тратит минимум времени. «Плетение косы занимает у меня семь минут утром, и я потом чувствую себя очень уверенно. И новая прическа времени не отнимает — хвостик завязал — и в бой», — сказала она.

На заседание Верховной Рады лидер «Батькивщины» пришла с распущенными волосами 16 февраля 2016-го. Фотографию на свой странице в социальной сети разместила сама Тимошенко. Пользователи активно обсуждали новый имидж политика, многие оставили положительные отзывы, посчитав, что новая прическа ей очень идет.

Тимошенко возглавляла украинский кабинет министров с 2007 по 2010 год. В 2011-м ее приговорили к семи годам заключения за превышение должностных полномочий при подписании соглашений с Россией о поставках и транзите газа. После смены власти, произошедшей на Украине в феврале 2014 года, она вышла на свободу. На парламентских выборах в октябре 2014-го возглавляемая Тимошенко партия «Батькивщина» набрала более пяти процентов голосов и преодолела проходной барьер.