Бывший СССР
 

Тимошенко угодила в базу данных «Миротворца»

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные разместили на портале за незаконное пересечение польско-украинской границы 10 сентября.

Кроме того, ей ставится в вину «нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц, участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства и манипулирование общественно значимой информацией».

Указывается, что руководители «Миротворца» усмотрели в действиях Тимошенко нарушение закона по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

В воскресенье в базу данных «Миротворца» попал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Политик оказался в базе сайта из-за «незаконного пересечения госграницы и нападения на пограничников при исполнении теми служебных обязанностей». Госпогранслужба Украины обвинила Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства. Там отметили, что сторонники лишенного украинского гражданства политика фактически вторглись на территорию Польши.

10 сентября Саакашвили в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление, после чего политику удалось проникнуть на территорию Украины.

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