Тимошенко отправится в Польшу помочь Саакашвили перейти границу

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что 10 сентября поедет в Польшу, чтобы помочь политику Михаилу Саакашвили вернуться на Украину. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

«Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине даже если его лишили гражданства», — подчеркнула она.

Тимошенко также обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что тот использует против Саакашвили «грязные методы политических репрессий».

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Днем ранее Саакашвили подтвердил, что 10 сентября намерен въехать на территорию Украины через Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс». «Я знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, находящихся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не желаю эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Я не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии», — заявил он.

В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).

Политик возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 годы он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства. Против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.