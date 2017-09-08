Бывший СССР
 

Тимошенко отправится в Польшу помочь Саакашвили перейти границу

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что 10 сентября поедет в Польшу, чтобы помочь политику Михаилу Саакашвили вернуться на Украину. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

«Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине даже если его лишили гражданства», — подчеркнула она.

Тимошенко также обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что тот использует против Саакашвили «грязные методы политических репрессий».

Днем ранее Саакашвили подтвердил, что 10 сентября намерен въехать на территорию Украины через Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс». «Я знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, находящихся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не желаю эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Я не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии», — заявил он.

В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).

Политик возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 годы он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства. Против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

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