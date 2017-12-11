Саакашвили в суде назвал себя пленником олигархов и спел гимн Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал себя пленником украинского олигархата. Об этом он заявил на заседании Печерского районного суда Киева в понедельник, 11 декабря, передает «Интерфакс».

«Нам не нужна никакая конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям», — добавил он. После этого политик и его сторонники спели гимн Украины.

Печерский суд начал рассмотрение дела в отношении Саакашвили в понедельник около полудня. Ему инкриминируют«покушение на преступление», «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией» и «содействиие участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

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По данным Генпрокуратуры страны, один из лидеров «Руха новых сил» устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.

Начало заседания задержалось, передает телеканал ТСН. Председательствующий судья потребовала вывести из зала прессу, так как журналисты и народные депутаты даже после ее появления продолжали громко беседовать с политиком. На улице произошла стычка между сотрудниками полиции и сторонниками Саакашвили, которые пытались прорваться в здание суда. Один из протестующих кинул дымовую шашку.

Служба безопасности Украины дважды пыталась задержать Саакашвили. Первая попытка была совершена 5 декабря. Однако сторонники бывшего губернатора Одесской области окружили микроавтобус, в котором тот находился, и взломали дверь, освободив его. Второй раз политика задержали 8 декабря.