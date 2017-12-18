Саакашвили сравнил Порошенко с пивом

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne сравнил президента Украины Петра Порошенко с пивом. Видео доступно на YouTube.

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«Есть алкоголь. Мы все знали, что [бывший президент Украины Виктор] Янукович — бандит. Есть виски; когда ты пьешь водку или виски — организм мобилизуется, восстает, защита включается, потому что организм понимает, что это яд и отрава. Знаете какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво — оно всего 12 градусов — организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше и больше, и больше. Вот Янукович — это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко — это пиво», — рассказал зрителям Саакашвили.

Также политик заявил, что Порошенко «отравлял организм Украины» националистическими лозунгами, а также указал, что после пива бывает самое плохое похмелье.

В воскресенье сторонники Саакашвили провели марш за смещение Порошенко с должности президента Украины, а после него штурмом взяли Октябрьский дворец в Киеве. Демонстранты выломали входную дверь и подавили сопротивление нацгвардейцев, забаррикадировавшихся внутри. В результате пострадали 60 стражей порядка.

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