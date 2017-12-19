Обнародовано письмо Саакашвили к Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал в Facebook письмо, которое бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили направил Петру Порошенко.

В послании Саакашвили признался, что он допускает много политических ошибок, и высказал уверенность, что ситуацию дестабилизировать нельзя. «Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить», — заключил политик.

По словам Цеголко, Саакашвили, в письме высказавшийся за переговоры, в итоге не сдержал свое слово, допустив захват своими сторонниками Октябрьского дворца в Киеве. О том, что грузинский политик написал украинскому президенту примирительное послание, стало известно днем 16 декабря, то есть за сутки до штурма.

Октябрьский дворец был взят сторонниками Саакашвили 17 декабря. В результате столкновений пострадали 60 силовиков. Демонстранты пошли на штурм дворца с требованием импичмента Порошенко, однако Саакашвили позднее заявил, что он не собирался захватывать здание.

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