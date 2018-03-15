Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко планировала осуществить террористический акт в стенах украинского парламента, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом сообщает «Украинская правда».

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами планировалось обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — сообщил он.

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Как передает «Интерфакс», Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к ответственности.

Ранее Савченко обвинила нынешние власти страны в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году.

По ее словам, она лично видела, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», откуда в феврале 2014 года велась стрельба по протестующим на киевской Площади Независимости, а также по полицейским. Савченко добавила, что Луценко стал генеральным прокурором для того, чтобы «скрыть собственные преступления».

Украинское издание Insider 14 марта выяснило, что силовики готовятся обвинить Савченко в подготовке террористического акта и покушения на первых лиц государства, который она якобы планировала вместе с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали порталу, что Савченко якобы фигурирует на видео, где обсуждаются вооруженное нападение на Верховную Раду, а также покушения на ключевых чиновников страны.

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