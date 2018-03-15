Савченко вернулась на Украину

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко вернулась в Киев рейсом из Мюнхена. Об этом в ночь на четверг, 15 марта, сообщает издание «Страна.ua».

В аэропорту журналисты попросили ее прокомментировать заявление депутата Андрея Тетерука о том, что она якобы бежала из Украины в Россию, чтобы не давать показания в Генпрокуратуре Украины касательно подготовки террористического акта и покушения на первых лиц государства. «Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел и вам все станет понятно», — ответила она.

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14 марта украинское издание Insider выяснило, что силовики готовятся обвинить Савченко в подготовке террористического акта и покушения на первых лиц государства, который она якобы планировала вместе с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали порталу, что Савченко якобы фигурирует на видео, где обсуждаются вооруженное нападение на Верховную Раду, а также покушения на ключевых чиновников страны.

Позднее в тот же день генпрокурор Юрий Лученко заявил через своего пресс-секретаря, что в случае неявки нардепа Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в Верховную раду представление на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

13 марта Савченко заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, но готова побеседовать с ведомством в случае личного оповещения.

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