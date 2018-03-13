Надежда Савченко согласилась прийти на допрос в СБУ

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко не получала повестку о вызове на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), однако готова побеседовать с ведомством в случае личного оповещения. Свое заявление она разместила в Facebook.

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«В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу вручить мне лично вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ», — написала Савченко.

Также она указала, что с 12 по 16 марта находится с запланированной рабочей поездкой в Европейском парламенте в Страсбурге. Савченко указала, что официально проинформировала о своей поездке первый отдел аппарата Верховной Рады, и добавила, что СБУ могла получить информацию о ее отъезде в парламенте.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что силовые структуры Украины в ближайшее время могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота в стране. По информации источников «Страны.ua», депутат Рады обсуждала свержение власти в Киеве с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала ее на допрос. Следствие планировало расспросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

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